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29 Haziran 2018 21:28

FETÖ şüphelisi 6 astsubay adli kontrolle serbest bırakıldı

Aydın merkezli yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ şüphelisi 6 astsubay adli kontrolle serbest bırakıldı

29 Haziran 2018 21:28


Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasında görev yaptığı belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan 11 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 astsubayı gözaltına aldı.


Aydın’a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 9 astsubaydan 6’sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan astsubaylardan 3’ünün sorgusu devam ederken, 2’ sinin aranmasına devam ediliyor.




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