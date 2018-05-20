FETÖ’cü eski kaymakam Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp’in de aralarında bulunduğu 7 FETÖ üyesi ile 5 çocuk Kuşadası Körfezi’nden tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp’in ve aranan örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 5’i çocuk 12 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmak için fiber bir tekneye bindi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Güvercinada açıklarında FETÖ’cülerin içinde bulunduğu fiber tekne durduruldu. Teknedeki 5’i çocuk, 3’ü kadın 12 kişi, sahil güvenliğin teknesine alınarak karaya getirildi. Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ’nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H., meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K., meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T., örgüt üyesi olmak suçundan aranan ev hanımı A.D., meslekten ihraç edilen Kredi Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. gözaltına alındı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne getirilen zanlıların sorgulamasına başlandı.

7 yıl 6 ay ceza almıştı

Eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. 11 Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığınca OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ aidiyeti, iltisaki ve irtibatı olabileceği değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılmıştı. Kırşehir’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kaymakam Kayaalp, 29 Kasım 2016’da tutuklanmış, daha sonra yattığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.