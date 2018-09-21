FETÖ'den aranan Dursunbey Jandarma Bölük Komutanı Kuşadası'nda yakalandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen M. Emin Turhan, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken Kuşadası'nda polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül 2017 tarihinde Sivas'tan Balıkesir'in Dursunbey ilçesine Jandarma Bölük Komutanı olarak atanan Üsteğmen Mehmet Emin Turhan (28) hakkında Sivas'ta görev yaptığı sürede bulunduğu faaliyetler nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 ay önce mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının ardından ilçe jandarma bölük komutanı olarak görev yaptığı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden ayrılarak kayıplara karışan Turhan'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Kuşadası'nda rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, şehir merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan araştırmada sahte kimlik kullanan kişinin Sivas'taki FETÖ soruşturmasından aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Dursunbey Jandarma Bölük Komutanı M. Emin Turhan olduğu ortaya çıktı. Kuşadası'nda sahte kimlikle bir otele yerleşen ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen Turhan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıktı. Turhan, mahkeme kararıyla soruşturmanın yürütüldüğü Sivas polisine teslim edildi.