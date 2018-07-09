FETÖ’nün askeri mahrem imamına 8 yıl hapis cezası verildi

Aralarında askeri mahrem imam polis, sağlık görevlisi ve ücretli öğretmen olmak üzere FETÖ’den yargılanan sanıklar hakkında 6 yıl 8 ay ile 8 yıl arasında hapis cezasına hükmedildi.

Aydın 3. Ağır Ceza mahkemesinde görülen davalarda bylock kullanıcısı polislerden sorumlu mahrem imam Osman Arıyan hakkında FETO Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl, bylock kullanıcısı ve FETÖ terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya’ya para yatıran ve sağlık memuru iken KHK ile ihraç edilen Halit Ulusoy hakkında FETO Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl, bylock kullanıcısı ve FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya’ya para yatıran Milli Eğitim Bakanlığı’nda ücretli öğretmen Raziye Beyza Kesici hakkında 6 yıl 8 ay, bylock kullanıcısı ihraç polis memuru Emrah Selik hakkında 7 yıl 4 ay ve bylock kullanıcısı, askeri mahrem imam sanık Mehmet Kıraç hakkında da 8 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Aydın Jandarma Komutanı Murat Kırkaya’nın yerel mahkemece verilen kararla beraat etmesine de itiraz etti.