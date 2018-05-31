FETÖ’nün Aydın’daki çatı yapılanmasına ceza yağdı

4 sanığın serbest bırakıldığı kararda, sanıklar 1 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün Aydın’daki çatı yapılanması içerisinde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 29’u tutuklu 52 sanığın yargılamaları tamamlandı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Efeler İlçesi’nde Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu’nda görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Üç gün süren duruşmaya tutuklu sanıklar, Aydın, Söke ve İzmir’deki cezaevlerinden geniş güvenlik önlemleri altında Şehit Fethi Sekin Duruşma Salonu´na getirildi. İsimleri tek tek okunan sanıklar tahliye ve beraatlarını talep etti.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Ancın ve Abdülkerim Tikbaş ile Mahir Kızılkaya ve Arif Kocagöz’ün tahliyesine karar verdi. İddianamenin 1 numaralı sanığı sözde Aydın il imamı Abdülbekir Kalkan, terör örgütü idareciliğinden 18 yıl hapis cezası alırken; diğer 24 sanık 1 yıl 6 ay 22 gün ile 18 yıl arasında hapis cezası verildi.

Bütün sanıkların mal varlıkları üzerinde tedbir, kayyum kaldırılırken, yurt dışı yasağı getirildi.