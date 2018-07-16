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16 Temmuz 2018 13:27

“FETÖ’nün pis oyunları her geçen gün deşifre oluyor”

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı basın açıklaması ile FETÖ’nin pis oyunlarının her geçen gün deşifre olduğunu belirtti.

“FETÖ’nün pis oyunları her geçen gün deşifre oluyor”

16 Temmuz 2018 13:27

FETÖ’nün en büyük hain olduğunu belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı, “Dış güçler Sırp ve Rumlardan sonra FETÖ’yü kullandı” dedi.


“Modern işgale karşı uyanık olmalıyız”


AK Parti Efeler İlçe Yönetimi ile birlikte İstasyon Meydanı’ndan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. Yılında basın açıklaması yapan Başkan Çağtay Gülaştı, “Dış güçlerin maşası olan FETÖ’nün gerçek yüzü bundan 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi net olarak ortaya çıktı. Aziz millet bu hainlerin kirli oyunlarını bozdu. Yaşadığı güç zehirlenmesi ile toplumsal tahribata sebebiyet vermeye çalışan ve bu ülkeye karşı tarihteki en büyük ihanetlerden birine kalkışan FETÖ dış güçlerin maşası haline gelmiştir. En büyük terör örgütü haline gelen bu örgüt Anadolu’daki zeki çalışkan çocukları kullanmaya kalkmışlardır. Hipnotize şekilde yetiştirmeye çalıştıkları kişilerle bu ülkede darbe yapmaya kalkışanlara en büyük cevabı aziz milletimiz vermiştir. Bir zamanlar Osmanlıyı parçalamak için Sır ve Rumları kullanan dış güçler bugün FETÖ’yü kullanmış ve dış güçlerin maşası olan FETÖ de gerekli cevabı almıştır. Millet olarak modern işgale karşı uyanık olmalıyız” diyerek FETÖ’cülere en ağır cezaların verilmesini davalara bakan hakim ve savcıların şehit ve gazileri unutmamasını istedi.




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