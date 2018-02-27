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27 Şubat 2018 10:18

FETÖ’nün sözde Aydın bölge sorumlusu Uşak’ta yakalandı

Uşak’ta, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütünün “Gaybubet Evleri” yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında sözde Aydın bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

FETÖ’nün sözde Aydın bölge sorumlusu Uşak’ta yakalandı

27 Şubat 2018 10:18


Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta bulunan Gaybubet Evi yapılanmasına ve firari şahısların bulunabileceği değerlendirilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda 2’si Aydın, 1’i Manisa, 1’i Aksaray ve 1’i Kayseri illerinden Ağır Ceza Mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 erkek, 1 kadın toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 2 adet sahte kimlik, 2 adet sahte sürücü belgesi, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Ele geçirilen 2 adet sahte sürücü belgesinin operasyon sırasında, resim kısımlarının kesildiği ve baca deliklerine atıldığı tespit edildi. Uşak’ta yakalanan FETÖ’nün sözde Aydın bölge sorumlusu R.S. ve diğer FETÖ zanlısı dün akşam saatlerinde Aydın’a getirildi.




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