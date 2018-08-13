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13 Ağustos 2018 17:16

FETÖ/PDY Nazilli Çatı davasında sanıklara ceza yağdı

Aydın’da FETÖ/PDY Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik 108 sanıklı çatı davasında 74 sanık hakkında karar verilirken, 63 sanık, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası aldı, 11 sanık beraat etti.

FETÖ/PDY Nazilli Çatı davasında sanıklara ceza yağdı

13 Ağustos 2018 17:16


Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu’nda görülen Nazilli iş adamlarına yönelik 108 sanıklı çatı davasının karar duruşması yapıldı. Mahkeme Başkanı tarafından sanıklara son kez söz verildi. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım dava hakkındaki kararı okudu.


108 sanıklı Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik davada 74 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan 48’i silahlı terör örgütü üyeliği, 15’i silahlı terör örgütüne yardım suçundan ceza alırken, 11 kişi ise beraat etti. Sanıklara 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verildi. 18 tutuklu sanıktan 11’i tahliye edilirken, 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz olarak yargılanan ve mahkemede bulunan bir sanığın tutuklanmasına karar verildi. Sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.


Mahkeme tarafından Uğur Şirketler Grubu üzerindeki kayyum kararının nihai olarak değerlendirileceği açıklandı.




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