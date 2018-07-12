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12 Temmuz 2018 15:41

Fevzipaşa ve Yenikent mahalleleri birbirine bağlandı

Söke’nin Fevzipaşa ve Yenikent Mahalleleri arasında yeni açılan Esin Sokakta asfaltlama çalışmaları başladı.

Fevzipaşa ve Yenikent mahalleleri birbirine bağlandı

12 Temmuz 2018 15:41


Söke Belediyesi tarafından yeni açılan yol iki mahalleyi birbirine bağlayacağı gibi hastane çevresi ve Fevzipaşa Mahallesi’nde trafik sıkıntısına da çözüm getirecek. Fevzipaşa Mahallesi özellikle Salı günleri kurulan pazar nedeniyle yaşadığı trafik sıkıntısından kurtulacak. Vatandaşlar Söke Devlet Hastanesi yanından direkt olarak Esin Sokak aracılığı ile Fevzipaşa Mahallesi meydanına çıkabilecek. 10 BİN metrekare asfalt yol çalışmasını Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yakından takip ederken; Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Yöntem mahallesinin yol sorunlarını çözen Söke Belediyesi’ne teşekkür etti.


Muhtar Ahmet Yöntem; “Yeni açılan yol mahallemiz için çok büyük bir ihtiyaçtı. Başkanımız Süleyman Toyran ve ekibinden Allah razı olsun. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Açılan yol trafik sorununa rahatlama getireceği gibi yolun meydana bağlanmasıyla mahallemizde hareketlilik de yaşanacak. Özellikle Salı günleri kurulan Pazar nedeniyle yaşadığımız trafik sıkıntısının da önüne geçilmiş oldu. Çok teşekkür ediyorum” dedi.




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