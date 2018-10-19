Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Aydın Şubesi öncülüğünde Filistin'de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı ve ardından dualar edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonrasında Filistin'de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin'de yaşanan sıkıntıları anlatan bir açıklamanın da gerçekleştirildiği etkinlikte Gazze'de her geçen gün yaşam şartlarının zorlaştığı söylendi. Bey Camii bahçesinde gerçekleştirilen açıklamada İsrail ablukası sebebiyle Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çöküş yaşandığı belirtildi.

“4 bin 631'den fazla şehit verildi”

Gazze'deki insani krizin her geçen gün derinleştiğini ifade eden İHH İnsani Yardım Derneği Aydın Şube Başkanı Muhammet Akkuş, “Gazze Şeridi'ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukası 12. yılında artarak devam ediyor. Bu abluka Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka, 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde şu ana kadar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda 190'dan fazla sivil şehit olurken 427 kişi de ağır yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok kişi sakat kaldı. Saldırılar sonucunda toplamda 19 bin 640 kişi zarar gördü. İşgalci İsrail askerleri silahsız sivillere, çocuklara ve kadınlara gerçek mermiler kullanmış, gazetecileri öldürmüş, kalabalığın üzerlerine gaz ve duman bombaları atmıştır. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Gazze dostlarıyla birlikte Siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin'deki zulmünü artıran İsrail'e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Herkesi harekete geçmeye devam ediyoruz”

Gazze'de hayatın durma noktasına geldiğini öne süren Akkuş, “Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze'yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimizin, yıllardır olduğu gibi Gazzelilere olan desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır. Son olarak Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya ve tüm Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağırıyoruz” şeklinde konuştu.