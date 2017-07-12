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12 Temmuz 2017 12:59

Film sahnesi değil gerçek kaza

Aydın’da meydana gelen ve film sahnelerini aratmayan trafik kazasında kaskın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Film sahnesi değil gerçek kaza

12 Temmuz 2017 12:59


Aydın’da, bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü havalanıp kendisine çarpan otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilin tavanı çökerken, motosiklet sürücüsü başındaki kaskı ile fırlayıp düştüğü otomobilin üzerinde sağlık ekiplerini bekledi. Kendisine çarpan otomobilin üzerinde hareketsiz bir şekilde ilk müdahalesinin yapılmasını bekleyen talihsiz sürücü daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın’ın Söke ilçesi yakınlarında meydana gelen ilginç kaza ve sonrasında yaşananlar amatör kameralara yansırken, kaskın önemi de bir kez daha ortaya çıktı.




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