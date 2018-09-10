Fırıncılardan ekmek ve un fiyatı değerlendirmesi

Un ihracatın durdurulmasının çok yerinde bir karar olduğunu ifade eden Oflioğlu; “Halkımızın ekonomik ve sağlıklı ekmek yiyebilmesi ve biz fırıncı esnafının da sıkıntılarının çözülebilmesi için zaten uygun oranda zam kaçınılmazdır. Ekmeğin kilosu 6 lirada sabitlenmelidir. Fırsatçılara da imkan verilmemelidir. Halkımızın ekmeği ile oynanmasına izin vermemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın, fiyatlarda istikrar sağlanması için un ihracatına geçici sınırlama getirdiğinin bildirilmesinin ardından Aydın'ın Nazilli İlçesindeki Nazilli Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Reşat Oflioğlu'ndan açıklama geldi. Bakanlığın çok yerinde bir karar aldığını ifade eden Oflioğlu, "Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin temel amacının yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmek olduğu ifade edildi. Bu biz fırıncılara büyük bir destek. Kamuoyunu günlerdir uğraştıran ekmek ve un meselesi gerçekten bizim fırıncı esnafının zor günler yaşamasına neden olmuştur. Önceki gün almış olduğumuz güzel haber bizi umutlandırdı. Un ihracatının durdurulması iç piyasanın biraz rahatlamasına neden olacaktır. Zaten bizim amacımız halkın temel gıdası olan ekmeğe zam yapmak değil. Ama biz de perişanız ve fırıncı esnafı ayakta duramıyor. Bizim hesaplarımıza göre ekmeğin Türkiye genelindeki fiyatının 6 lira olması gerekiyor. Ama biz Nazilli'de ekmeğin kilosunu 5 liradan satıyoruz. 200 gram ekmek bir liraya satılıyor. Ama 6 liralık ekmek fiyatı hem fırıncı, hem halk hem de sistem için yararlıdır. Böyle olursa her şey kendiliğinden oturur, halkımız sağlıklı, kaliteli, hijyen kurallarına uygun ekmek yer. Bakanlığımızın ve federasyonumuzun aldığı kararlar yerindedir. Bunu iyi şekilde uygularsak hem vatandaş hem de fırıncı esnafı olarak rahat edeceğiz” dedi.

“Son bir aydaki zamlar belimizi büktü”

Son bir ay içerisinde una gelen zammın fırıncı esnafının belini büktüğünü ifade eden Oflioğlu; “Ben 52 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Hem bir işletmeci olarak hem de bir oda başkanı olarak büyük bir rahatsızlık geçirmekteyiz. Geçen 52 yıl süresince son bir ay içerisinde una ve mayaya bu kadar zam hiç gelmemişti. Bu durum karşısında fırıncı zor durumda ve perişan. Fırıncınım amacı ekmek fiyatını değiştirmek, zam yapmak değildir. Bizim yıllardır titizlikle üzerinde durduğumuz konu; sağlıklı, kaliteli ve hijyen kurallarına uygun ucuz bir ekmeği üretip halka vermektir. Yani halkın temel gıda maddesi olan ekmeği en uygun ve ucuz şekilde nasıl yapabilirizin gayreti içerisindeyiz. Biz, analizler, hesaplar yapıldıktan sonra yüzde 15 kar payının dışında hiçbir şey beklemiyoruz. Bu günlerde una yüzde 40'ın üzerinde zam gelmiştir. Un sanayicilerinin açıklamalarına baktığımız zaman 85 liraya unlarının olduğunu söylüyorlar. Bugün o 85 liralık unlarıyla gelsinler bir tane ekmek yapsınlar. Ben o zaman bu bölgede ekmeğe zam yapmayacağım. Bahsettikleri bu undan ekmek olmaz. Ancak içerisine yüzde 20 diğer undan karıştırılırsa ekmek yapılabilir” diye konuştu.

“Simit bir buçuk lira”

Simit fiyatlarının artmasını ithal edilen susama gelen zamdan kaynaklandığını da belirten Oflioğlu, “Daha önce 80 gram olan ve bir liraya satılan simit, dolar bazında ithal edilen susamın 9 liradan 18 liraya çıkması nedeniyle biz de gramajını artırarak bir liradan bir buçuk liraya çıkarmak zorunda kaldık” dedi.

“Ekmek evimizin vazgeçilmezi”

Hergün evine iki ekmek aldığını ifade eden Fatma Ergün isimli vatandaş ise, “Ekmek evimizin vazgeçilmezi. Ben evime her gün iki ekmek alıyorum. Vatandaşa olarak baktığımızda biz sağlıklı, hijyen ve kaliteli ekmeği hesaplı almak istiyoruz. Ama üreticiye baktığımızda bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Üretici artan girdi maliyetleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Son günlerde un fiyatının artması ekonominin gereği zammı kaçınılmaz yapıyor. Büyüklerimiz bu konuda elbette gerekli tedbirleri alacaklardır. Un ihracatının durdurulması zaten bu olumlu gelişmeye örnektir. İnşallah fırıncı esnafımız da bundan yarar görürler. Bunun sonucunda yapılacak olan küçük düzenlemelerle inşallah bizler de evimizin vazgeçilmezi olan ekmeği daha ucuza yiyebiliriz” dedi.