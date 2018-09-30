Fırtına yön değiştirdi, gemi Kuşadası'na yanaştı

Kuşadası başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde etkili olması beklenen tropikal fırtınanın etkisinin azalıp, yönünü değiştirmesinin ardından turist gemisi rotasını değiştirmekten vazgeçti ve Kuşadası'na geldi.

Fırtına ihtimali nedeniyle Kuşadası'na gelip gelmeyeceği netleşmeyen Yunanistan bayraklı Louis Cristal isimli kruvaziyer gemisi, bin 150 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na yanaştı. Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan kalkan gemi, fırtınanın etkisini azaltıp, yön değiştirmesiyle Kuşadası Limanı'na demir attı. Çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz bin 150 turist, önce otobüslerle Efes ve Meryemana evi gibi tarihi ve turistik yerlere, ardından da şehir dışındaki alışveriş merkezlerine götürüldü. Tura çıkmayıp, gemide kalan az sayıda turist de Kuşadası çarşılarında gezdi.

Ege'de etkili olması beklenen tropikal fırtınanın yön değiştirmesi ve etkisini azaltması nedeniyle seyahat programını değiştirmeyen Yunanistan bayraklı Louis Cristal isimli kruvaziyer gemisi, akşam saatlerinde Kuşadası'ndan ayrılacak, Yunanistan'ın Mikanos Adası'na gitmek üzere yola çıkacak.

Kuşadası Körfezi sarardı

Bu arada, Kuşadası'nda dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aralıklı olarak devam eden sağanak yağmur sonucu yağmur suları Kuşadası Körfezi'nde ilginç görüntüler oluşturdu, sahil boyunca denizin önemli bir bölümü sarı renge boyandı.