Fırtınada elektrik telinin kopmasıyla akıma kapılan şahıs yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1641. Sokak’ta meydana geldi. Murat Çoban (29), bir gün önce kız kardeşinin düğününün olduğu sokakta düğünden kalan eşyaları toplamaya başladı. Bu sırada şiddetli yağmur ve fırtınada elektrik tellerinden birinin koparak yere düşmesi sonucu akıma kapılan Çoban yaralandı. Mahalle sakinleri, sopalar ile Çoban’ı eline dolanan elektrik telinden kurtardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polisler olayın gerçekleştiği yeri güvenlik şeridi ile çevirirken, Murat Çoban ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri de mahalleye gelerek kopan teli tekrar bağladı. Çoban’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Elektrik kablolarının yerin altına alınması gerektiğini belirten mahalle sakinleri, elektrik dağıtım şirketinin her yeri yaptığını, bir tek kendi sokaklarının kaldığını belirttiler. Elektrik telinin bir gün önce düğün akşamı kopmamasının büyük bir faciayı önlediğini belirten vatandaşlar, düğün eğlencesi sırasında telin kopması durumunda onlarca insanın elektrik akımına kapılabileceğini ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Kadir Cabadak, dışarıya çıktığında kablonun Murat Çoban’a dolandığını gördüğünü ifade ederek, “Buradaki odunlarla kabloyu çıkarmaya çalıştık. Kablodan kurtuldu ama durumu iyi değildi. Mahallemizde alt yapı hizmeti yapıldı ama bizim sokakta işlem yapılmadı. Bunun gerekçesi nedir bilmiyorum. Yeşil alansa burası gel o zaman yeşil alan yap, yık bu evleri. Yeşil alan diye rivayet var. Hizmetin gelmemesinin sebebi ne olduğu belli değil. Nedir yani buradaki insanlar vergisini mi ödemiyor, elektrik, su parasını mı ödemiyor. Kesinlikle bu konuda mağduruz. Bu mahalleye hizmet gelmiyor. Ama bu mahallede vergisini, elektrik, su parasını ödemeyen bir tane adam göremezsiniz. Herkes ödüyor fazlasıyla ama hizmet yok” diye konuştu.