Fiyatlar uçtu, tavuklar altın yumurtlamaya başladı

Yaklaşık 2,5 kat artan fiyatlar özellikle çocuklu aileleri sıkıntıya sokarken, durumdan en çok memnun olanlar ise yumurta üreticileri oldu.

Aydın'da okulların başlaması ile birlikte tüketimi artan yumurta bir anda ateş pahası oldu. Kısa süre öncesine kadar iriliğine göre 25-30 kuruşa satılan yumurtanın adet fiyatı 55-75 kuruşa yükseldi. Fiyatlar artınca adeta altın yumurtlayan tavuklar da kıymete bindi. Kahvaltıların vazgeçilmezi ve çocuklar için de oldukça faydalı olan yumurtayı ise vatandaşlar koli ile almak yerine adet ile satın almaya başladı. Marketler de vatandaştaki alım güçlüğü nedeniyle yumurta yumurtaları 10,15 ve 30'lu paketler halinde satmaya başladı.