Fizirem'den okul çocuklarına ‘ağır çanta' uyarısı

Ayhan Erkek, okulların açılması ile birlikte bir çok çocuğu mağdur eden ağır sırt çantalarına karşı uyardı. Özellikle gelişme çağında olan çocukların sırtında neredeyse kendi kiloları kadar ağırlıktaki okul çantalarının ciddi sıkıntı olduğunu belirten Uzman Dr. Erkek, “Çantalara ihtiyacın dışında malzeme ve kitap konulmamalı” dedi.

Okul giriş ve çıkışlarında küçücük çocukların aşırı ağır sırt çantalarını taşımaya çalıştıklarını ve bu durumun çocuklarda bel ağrısı riskini artırdığını, hatta boyun ve omurga zedelenmelerine yol açtığına dikkat Çeken Dr. Ayhan Erkek, “Yapılan araştırmaların çocuklukta bel ağrısı çekenlerin, ilerleyen yaşlarda da yüksek oranda bel ağrısı riski taşıdıkları görülüyor. Öncelikle anne babalar çanta alırken sadece çantanın gösterişine değil ergonomik olmasına yani kullanışı kolay ve rahat olmasına da dikkat etsinler. Tekerlekli çanta her ortamda kullanılamadığı için pek çok aile çocuklarına sırt çantası alıyor. Ağır sırt çantası taşımak, okul çocuklarının gelişmekte olan eklem, kas ve ligaman yapılarında zorlanmalara neden olabiliyor, boyun, sırt ve beldeki kas gerginliği mekanizmasını tetikleyebiliyor, ayrıca bozuk yürüyüş, kötü duruş ve kronik bel ağrılarına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca ağır çantalardan kaçınılmalıdır. Ailelerin de sürekli çocuklarının çantalarını kontrol edip gereksiz ağırlık taşımasını önlemelidir” dedi.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayhan Erkek, aşırı ağır çantaların taşınma şekli ve süresinin, çocuğun fiziksel durumunu olumsuz etkilediğini belirterek “Okul çantasının ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının en fazla yüzde 15'i kadar olmalıdır. Bunun yanı sıra çantaların omuz askısı geniş, çift destekli ve kalın pedli olmalı, bel kemeri bulunması taşımayı kolaylaştırır. Askılar her zaman omuzlar üzerine tam oturmalı, çocuğun vücuduna yaklaşacak şekilde sıkı ayarlanmalıdır. Sırt çantasında ağır olan eşyalar çantanın sırta bakan tarafına, hafif olanlar ise sırttan uzak olan kısma gelecek şekilde eşit dağıtılmalıdır” diyerek çocukların gelişimini olumsuz etkileyen ağır sırt çantalarına karşı önlem alınmasını istedi.