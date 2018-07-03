Forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan’ın Başalan Mahallesinde yola parke taş döşeme çalışmaları sırasında kullanılan forklift devredildi. Forklift operatörü 17 yaşındaki Oğuzhan Erçeğ devrilen forkliftin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri Oğuzhan Erçeğ’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç Oğhuzhan’ın hayatını kaybetmesi Başalan Mahallesini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.