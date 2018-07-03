Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 12:10

Forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yol yapım çalışmasında kullanılan forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

03 Temmuz 2018 12:10


Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan’ın Başalan Mahallesinde yola parke taş döşeme çalışmaları sırasında kullanılan forklift devredildi. Forklift operatörü 17 yaşındaki Oğuzhan Erçeğ devrilen forkliftin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri Oğuzhan Erçeğ’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç Oğhuzhan’ın hayatını kaybetmesi Başalan Mahallesini yasa boğdu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç