Forum Aydın 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Forum Aydın'ın kuruluşunun 10. yılına özel düzenlenen 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın kazananları 7 Kasım 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Forum Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği ile işbirliği kapsamında hayata geçirilen “Aydın'ın Tarihi ve Kültürel Mirası” konulu yarışmada birinci Dilşat Erdoğmuş, ikinci Mehmet Cesur ve üçüncü Sevgin Cingöz oldu. Hasan Güzel, Gülhan Çakır ve Cavit Subaşı'nın mansiyon ödülünü kazandığı yarışmada Uğur Yavuz da Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği özel ödülüne layık görüldü.

Aydın ve çevre illerin buluşma noktası Forum Aydın tarafından “Aydın'ın kültürel hafızası için arşiv oluşturmak ve profesyonel ya da amatör tüm fotoğrafçıları desteklemek” amacıyla ağustos ayında başlayan 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği işbirliği ile düzenlenen yarışmanın kazananları, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü Forum Aydın'da gerçekleştirilen törenle açıklandı. “Aydın'ın Tarihi ve Kültürel Mirası” konulu yarışmada birinci olan Dilşat Erdoğmuş “Hayat Yolu” isimli eseriyle 1.500 TL, ikinci olan Mehmet Cesur “Üç Gözler Silüet” isimli eseriyle 750 TL, üçüncü olan Sevgin Cingöz ise “Miletos'ta Gezinti” isimli eseriyle 300 TL değerinde hediye çekine sahip oldu. Hasan Güzel (Şemsiyeci), Gülhan Çakır (Afrodisias Müze) ve Cavit Subaşı (Alhisar Kemeri)'nın mansiyon ödülü olarak 100 TL'lik hediye çeki kazandığı yarışmada Uğur Yavuz da “Aydın Tren Garı” eseriyle Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği özel ödülüne layık görüldü.

Forum Aydın 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'na katılan ve sergiye girmeye hak kazanan fotoğraf sahipleri ise şöyle sıralanıyor:

Aziz Özden, Burçin Orakçı, Duygu Bozkurt, Dilşat Erdoğmuş, Emre Çetin, Fatih Gökdere, Halil İbrahim Demirci, Hüseyin Pirlibeyoğlu, İnci Karacan, Emrah Karaçayır, Mustafa Varol, Sadullah Akkoyun, Sencer Tümer, Salih Soydal, Durmuş Yasin Gedik ve Cavit Subaşı.

13-18 Kasım 2018 tarihleri arasında İncir Sokak'ta açılacak sergide yarışmaya katılan fotoğrafları görmek isteyen sanatseverler Forum Aydın'a davet edildi.