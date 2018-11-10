Forum Aydın, anne babaları uzmanlarla buluşturuyor

AYDIN (İHA) – Forum Aydın AVM'de, 11 Kasım Pazar günü “Anne – baba benimle oynar mısın?” isimli söyleşide oyun terapisti Arzu Çakır'ı, Aslı Çevirgen moderatörlüğünde anne babalarla buluşturacak.

Onuncu yıl kutlamaları kapsamında zengin içerikli etkinlikler sunan Forum Aydın, 11 Kasım 2018 Pazar günü saat 15.00'te Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek “Anne – baba benimle oynar mısın?” isimli söyleşide, ebeveynlerin aklındaki pek çok soruya yanıt verecek interaktif bir sohbete ev sahipliği yapacak.

Ebeveyn - çocuk ilişkilerinin oyun üzerinden anlatacağı keyifli etkinlik kapsamında uzman aile danışmanı ve uluslararası oyun terapisti Arzu Çakır, Aslı Çevirgen'in moderatörlüğünde anne babalarla buluşacak. Buluşmada “ebeveyn - çocuk ilişkisinin önemi, çocukların kendilerini en iyi şekilde ifade ettiği yöntemler, çocuk dünyasına girmenin en etkin yolu, oyunu anlamak, çocuklarımızla oynarken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl oyun oynamalıyız” gibi konular masaya yatırılacak ve katılımcılar da hep beraber oyun oynayacak.

Anne – baba ve çocuk ilişkilerinin oyun üzerinden anlatılacağı söyleşiye katılmak ve interaktif bir ortamda konuya ilişkin sorularını yöneltmek isteyen tüm ebeveynler Forum Aydın'a davet edildi.