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Forum Aydın basın mensuplarını ağırlayacak

Onuncu yılına özel pek çok etkinliğe imza atan Forum Aydın, bu kez de basın mensuplarını ağırlayacağı dolu dolu bir program hazırladı.


21 Ekim 2018 Pazar günü Forum Aydın tarafından gerçekleştirilecek özel basın gezisi programı kapsamında gazeteciler öncelikle bölgenin önemli etkinliklerinden biri olan Run Aydın'a tanıklık edecek, ardından da Priene Antik Kenti'nde tarihi bir yolculuğa çıkılacak.


Aydın'ın kültürel hafızası için arşiv oluşturmak ve gerek profesyonel gerekse amatör tüm fotoğrafçıları desteklemek amacıyla yine Forum Aydın tarafından gerçekleştirilen 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması hakkında detaylı bilgiler de paylaşılacak. Sabah saatlerinde başlayacak basın gezisi akşam 19.00'da Forum Aydın'a dönülmesi ile son bulacak.

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