Forum Aydın Çocuk Kulübü minikleri bekliyor

Mart ayında birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, neşeli ve eğitici Çocuk Kulübü programlarına tüm minikleri bekliyor. 3-4 Mart 2018 tarihlerinde Kukla Yapım Atölyesi’nde ejderha kuklası yapımıyla başlayacak kulüp etkinlikleri, 17-18 Mart hafta sonunda “köstebek yuvası oyunu” ve 24-25 Mart hafta sonunda “şapka atölyesi” temalarıyla sürecek. Minik misafirlerinin el becerilerini geliştirirken keyifli ve kaliteli zaman geçirebileceği Forum Aydın Çocuk Kulübü’ne tüm çocuklar davet edildi.

Minik sanatçıların eserleri Forum Aydın’da

Forum Aydın, 5-6 Mart 2018 tarihlerinde, Güzelhisar İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin ebru çalışmalarına ev sahipliği yapacak. İncir Sokak’ta gerçekleştirilecek ebru sergisi, minik sanatçıların rengarenk çalışmalarını Forum Aydın ziyaretçileriyle buluşturuyor. “Renkler dünyası ve hoş geldin bahar” temasıyla gerçekleştirilen sergide, Güzelhisar İlkokulu Gökkuşağı Sınıfı öğrencilerinin çalışmaları yer alacak.

Dijital ortamda asosyalleşen çocuk ve gençlerin yaşayarak, dokunarak, hissederek, görerek ve canlı performans göstererek sanat dünyasına katılmalarını, ebru sanatıyla huzur, güven ve pozitif düşüncelere sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, her çocuğun özel ilgi ve yetenekleri olduğu konusunda da farkındalık oluşturmak hedefleniyor.