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Forum Aydın, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İzel konseriyle taçlandırıyor

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, bu yıl Cumhuriyet Bayramı şerefine muhteşem bir konsere ev sahipliği yapacak.


28 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek konserde ünlü şarkıcı İzel, popüler eserlerini seslendirmek üzere Forum Aydın sahnesinde olacak. Onuncu yılına özel gerçekleştirdiği etkinliklere tüm hızıyla devam eden Forum Aydın, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı İzel konseriyle kutluyor.


Forum Music Fest kapsamında daha önce gerçekleştirilmesi planlanan ancak hava muhalefeti sebebiyle ertelenen İzel konseri, 28 Ekim 2018 Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Zeytin Meydanı'na kurulacak sahnede hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı İzel, birbirinden popüler parçalarını Forum Aydın misafirleri için söyleyecek.


Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sevdikleriyle beraber, keyifli bir etkinlikte yaşamak isteyen herkes, Forum Aydın'a davet edildi.

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