Forum Aydın’da Anneler Günü görsel şölene dönüştü

Bu yıl Anneler Günü’nde rengarenk çiçeklerle bezenen Forum Aydın, 12-13 Mayıs 2018 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirdiği Çiçek Festivali kapsamında birbirinden keyifli aktiviteler ve atölyelerle unutulmaz bir görsel şölen sundu. Çiçeklerin taze ve renkli dünyasından ilham alan Forum Aydın, Anneler Günü etkinlikleriyle baharın coşkusunu tüm ziyaretçilerine sundu. Renkli atölyelere katılan çocuklar ise aileleriyle festival bandosunu izleyerek keyifli dakikalar yaşadı.

Annelere özel hediyeleri, minik eller tasarladı

Forum Aydın ziyaretçisi minikler bu yıl annelerine özel hediyelerini, kendi elleriyle tasarladı. 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çocuklar, cumartesi günü Frida tacı yaptı, pazar günü ise çiçek dikimini ve saksı boyamayı öğrendi.

Nagihan Bozkurt’un hem eserleri hem kendisi, Forum Aydın ziyaretçileriyle buluştu

Tanınan anne-bebek fotoğrafçısı Nagihan Bozkurt, Forum Aydın’ın Anneler Günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu ziyaretçilerle buluştu. Portakal Meydanı’nda düzenlenen fotoğraf sergisinde sanatçı, doğumlarında fotoğraflarını çektiği çocukları anneleri ile birlikte ağırladı.