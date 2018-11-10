Forum Aydın'da buluşan gönüllüler yürekleri ısıttı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, yürekleri ısıtan “Elden Ele Örgü” projesi için bir araya gelen gönüllüler, Forum Aydın'da buluştu.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, Nako İplikleri'nin katkılarıyla yürütülen #EldenEleÖrgü projesinin Aydın buluşmasına ev sahipliği yaptı. Forum Aydın'da gerçekleştirilen etkinliğe katılan yüzden fazla gönüllü, ihtiyaç sahibi çocuklar için kışlık ürünleri elleriyle hazırladı.

Onuncu yılında gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Forum Aydın, yürekleri ısıtan #EldenEleÖrgü buluşmasına ev sahipliği yaptı. Paylaşmanın ve yardım etmenin verdiği mutluluğu Forum Aydın'da yaşayan gönüllü örgü severler etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, ihtiyaç sahibi çocuklar için çok sayıda kışlık atkı, bere, patik ve yelek örüldü.

Soğuk kış günlerine inat, hem gönülleri hem de ihtiyaç sahibi çocukları ısıtan #EldenEleÖrgü projesi, Türkiye'nin farklı şehirlerinde örgü sevenleri bir araya getiriyor. Nako İpliklerinin katkılarıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay bir şehir ziyaret ediliyor ve gönüllüler ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, patik ve yelek örüyor. “İplikler bizden, emek sizden” mottosuyla yola çıkan proje bugüne kadar İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Edirne, Konya, Karadeniz Ereğlisi, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Eskişehir, Tekirdağ ve Balıkesir olmak üzere 16 farklı şehirde 3.200'den fazla gönüllüyü buluşturdu. Örülen 1500 parça kışlık ürün, doğu illerinde soğuk hava şartlarında eğitimine devam eden ilköğretim öğrencilerine ulaştırıldı.