Forum Aydın'da Burak Kut coşkusu yaşandı

Forum Aydın ziyaretçileri, Forum Music Fest'in ikinci haftasında Burak Kut'un unutulmaz performansıyla eğlendi.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın'ın kuruluşunun onuncu yılına özel gerçekleştirdiği Forum Music Fest'te sahne alan Burak Kut, hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı. 90'lara damgasını vuran efsane sanatçıları ziyaretçileriyle buluşturan Forum Aydın, onuncu yılında da coşku dolu performanslara sahne oldu.

Forum Aydın'ın gerçekleştirdiği Forum Music Fest'in 29 Eylül 2018 Cumartesi günkü konuğu Burak Kut, unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi. Festival sahnesinde sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, Forum Aydın ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

Küçük büyük herkesin şarkılarını ezbere bildiği 90'lı yılların unutulmayan sanatçılarını Forum Aydın ziyaretçileriyle buluşturan Forum Music Fest boyunca Forum Aydın'ı gezen özel festival bandosunun gösterileri de ziyaretçilerin coşkusunu ikiye katlarken, küçük büyük herkes unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.