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05 Aralık 2017 12:55

Forum Aydın’da görsel şölen başlıyor

Aydın’ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, 8-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Optik İllüzyon Sergisi’yle her yaştan bilim meraklılarına özel, görsel bir şölene ev sahipliği yapacak.

Forum Aydın’da görsel şölen başlıyor

05 Aralık 2017 12:55


Sunduğu keyifli alışveriş deneyiminin yanı sıra renkli etkinlikleriyle de adından sıkça söz ettiren Forum Aydın, 8 - 22 Aralık 2017 tarihleri arasında misafirlerini benzersiz bir görsel şölen sunacak. Forum Aydın İncir Sokak’ta kurulacak Optik İllüzyon sergisi, her yaştan ziyaretçilerin keyifli vakit geçireceği fotoğraf alanlarına ev sahipliği yapacak. Şaşırtan göz yanılgılarının gücüyle bilimsel açıklamalarını ziyaretçilerin beğenisine sunan Forum Aydın, herkesi serginin ilgi çekici oyunlarına davet ediyor.




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