Forum Aydın'da İzel coşkusu

Aydın ve çevre illerin alışveriş eğlence merkezi Forum Aydın, bu yıl Cumhuriyet Bayramı şerefine muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Konserde ünlü şarkıcı İzel, Forum Aydın sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Onuncu yılına özel gerçekleştirdiği etkinliklere tüm hızıyla devam eden Forum Aydın, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı İzel konseriyle kutladı. Zeytin Meydanı'na kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı İzel, birbirinden popüler parçalarını Forum Aydın misafirleri için söyledi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İzel konseri ile yaşayan misafirler, bol bol fotoğraf ve video çekti.