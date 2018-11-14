Forum Aydın'da oyunun çocuk gelişimine etkisi konuşuldu

Aslı Çevirgen'in moderatörlüğünde gerçekleşen “Anne-baba benimle oynar mısın?” söyleşisinde oyun terapisti Arzu Çakır, ebeveynlerin sorularını yanıtladı.

Forum Aydın, “Anne - baba benimle oynar mısın?” başlıklı söyleşiyle ebeveynlerin aklındaki pek çok soruya yanıt verecek interaktif bir sohbete ev sahipliği yaptı. Ebeveyn - çocuk ilişkilerinin oyun üzerinden anlatıldığı keyifli etkinlik kapsamında uzman aile danışmanı ve uluslararası oyun terapisti Arzu Çakır, Aslı Çevirgen'in moderatörlüğünde anne babalarla buluştu. Buluşmada “ebeveyn - çocuk ilişkisinin önemi, çocukların kendilerini en iyi şekilde ifade ettiği yöntemler, çocuk dünyasına girmenin en etkin yolu, oyunu anlamak, çocuklarımızla oynarken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl oyun oynamalıyız” gibi konular masaya yatırıldı ve katılımcılar da hep beraber oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.