Forum Aydın'dan fotoğraf meraklıları için kültür gezisi

Aydın'da 10 yıl önce hizmete açılan, alışverişin yanı sıra birçok kültürel etkinliklerin de merkezi haline gelen Forum Aydın, bu ay kültür hizmetlerine Aydın'daki çeşitli ören yeri ve antik kentlere gezi düzenleyerek devam etti. Eski Eserleri Sevenler Derneği'nin de iştirakiyle Aydın'daki fotoğraf meraklıları ve gazeteciler Priene ve Milet Antk Kentlerini gezdi. Programa katılanlar yaklaşık 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip tarihi alanlara hayran kaldı.

Forum Aydın olarak Aydın'da hizmete açıldıkları günden bu yana Aydın şehrine ve insanlara değer katmaya çalıştıklarını belirten Forum Aydın Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi Ceyda Durak, “Kültürel etkinliklerimiz çerçevesinde her ay farklı temalarda çalışmalar yapıyoruz. Aydın ilimizde bulunan Priene Antik Kenti, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 78 kültür varlığından biri oldu. Forum Aydın olarak bu güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak ve düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına buradan da güzel karelerin girmesi için kültürel gezi düzenledik. Priene Büyük İskender ve Bilge Bias gibi tarihin efsane isimlerinin ayak izlerinin bulunduğu, kent planlaması ve yağmursuyu kanalları ile modern kentleşmenin örnek kenti olarak gösterilen bir antik şehirdir. İyonlar'dan Türklere kadar uzanan tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Priene Antik Kenti, döneminin en önemli liman kentlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Bugünkü kültür gezimizde programa katılanlar bu şehri tüm detayları ile fotoğrafladılar” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Tarih ve kültür bilinci çok önemli

Adeta doğal sit alanı konumundaki ve tarihten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Aydın'ın değerlerinin daha iyi tanıtılması gerektiğini belirten Forum Aydın AVM Müdürü Ezgi Çubukçu, “Bir kısmı UNESCO Dünya Mirası'nda bir kısmı da geçici listede çok sayıda antik kentimiz var. Bu değerleri kıymete dönüştürmek ve herkesin sahip çıkmasını sağlamak amacıyla Forum Aydın olarak çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın öbür ucundan insanlar merak edip Aydın'daki bu eserleri ziyaret ediyor ise kendi vatandaşlarımızın da sahip olduğu güzelliklerden ve değerden haberdar olmasını istiyoruz. Bu nedenle kültürel programlara ağırlık veriyoruz” dedi.