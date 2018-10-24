Forum Aydın'dan ‘Tarihe yolculuk' etkinliği

yılına özel pek çok etkinliğe imza atan Forum Aydın düzenlediği organizasyonla, fotoğrafçıları ve basın mensuplarını keyifli bir programda buluşturdu. Yarışma öncesi pek çok kişi fotoğraf makinesi ile Priene Antik Kenti'nde tarihi bir yolculuğa çıktı.

Aydın ve çevre illerin buluşma noktası Forum Aydın, 10. yılına özel düzenlediği etkinlikler kapsamında, Priene Antik Kenti'ni ve Milet Antik Kenti'ni ziyaret eden grup, Forum Aydın tarafından gerçekleştirilen 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması hakkında alışveriş merkezi müdürü Ezgi Çubukçu'dan detaylı bilgi aldı.

Forum Aydın'ın tam 10 yıldır, Ege mimarisinin sıcaklığıyla açık havada alışveriş yapma keyfi sunan, Aydın'ın ilk ve tek alışveriş merkezi olarak misafirlerini ağırladığını belirten AVM Müdürü

Ezgi Ezgi Çubukçu, “Moda ve sosyal hayatın kalbi Forum Aydın'da atıyor. 10'uncu yılımızı her etkinliğimize, kampanyamıza ve sosyal sorumluluk projemize yoğun ilgi gösteren Aydınlılarla beraber kutluyoruz. Bu kapsamda özel temalı bir fotoğraf yarışması düzenledik. Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın önemi, hedefinden kaynaklanıyor. Bu projeyle amacımız Aydın'ın doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, geniş kitlelere ulaştırılması, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturulması ve ilin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması. Tüm fotoğraf severleri, başvuruları 31 Ekim 2018'e dek devam eden yarışmamıza bekliyoruz” dedi.

“1. Ulusal Fotoğraf Yarışması hakkında”

Forum Aydın olarak, Aydın'ın kültürel hafızası için arşiv oluşturmak ve profesyonel ya da amatör tüm fotoğrafçıları desteklemek amacıyla 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nı düzenlediklerini kaydeden Çbukçu, “Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği işbirliği ile düzenlenen yarışmaya gösterilen yoğun ilgi ve talep sebebiyle, başvurular 31 Ekim 2018'e dek uzatıldı. Aydın'ın kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflarıyla başvuruda bulunacak yarışmacıları, 1.500 TL'ye varan ödüller ve özel sürprizler bekliyor. “Aydın'ın Tarihi ve Kültürel Mirası” konusuyla düzenlenen fotoğraf yarışması ile Aydın'ın doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, geniş kitlelere ulaştırılması, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturulması ve ilin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor” diye konuştu.