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11 Mayıs 2018 12:24

Fotoğrafçılık kursiyerleri en güzel kare için birbirleri ile yarıştı

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan Fotoğrafçılık Kursu’na katılan kursiyerler, düzenlenen Bafa Gölü gezisinde en güzel fotoğrafı çekmek için birbirleri ile yarıştılar.

Fotoğrafçılık kursiyerleri en güzel kare için birbirleri ile yarıştı

11 Mayıs 2018 12:24


Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen gezide sabahın erken saatinde Bey Camii önünden otobüs ile Söke-Milas sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü’ne hareket eden kursiyerler, güzergah üzerindeki alanlarda gördükleri tüm güzellikleri objektiflerine yansıttı. Gün boyu süren gezide, art ardına deklanşöre basan kursiyerler günün farklı saatlerinde farklı çekim teknikleri ile pratik uygulama yaptılar.


Efeler Belediyesi’ne sağladığı ulaşım desteğinden dolayı teşekkür eden Fotoğrafçılık Kursu Eğitmeni Selda Yücedağ, "Hasan Efendi Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’nde açılan kursumuza katılım oldukça fazla oldu. Kursiyerlerimiz için belediye yetkilileri ile görüşerek, pratik yapmaları açısından gezi organize ettik. Kursiyerler de bu geziyi fırsata çevirerek birbirinden güzel fotoğraflar çektiler. Belediye Başkanımız Mesut Özakcan başta olmak üzere, gezimizde bizlere yardımcı olan tüm belediye personeline çok teşekkür ederim" dedi.


Belediye olarak vatandaşların yararına olacak her türlü faaliyette bulunmaya özen gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Kurslarımız için imkanlar dahilinde gezilerimiz devam edecek" dedi.




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