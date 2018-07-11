Galericilerden Başkan Alıcık’a ziyaret

Galericiler Sitesi’nin eksiklerinin giderilmesi noktasında gereken desteği vereceklerini belirten Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak amaçlarımızdan biri de yatırımcının önünü açıp ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmak. Bu anlamda Galericiler Sitesi’nin büyük payı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Nazilli Galericiler Sitesi Başkanı Suat İşbilen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Belediyesi olarak Galericiler Sitesi’nin yapımında büyük rol oynadıklarını belirten Başkan Alıcık, “İlçemizin eksiklerinden biri olan galericiler sitesinin yapımı için belediyemize ait 50 dönümlük arazimizi vermiştik. Geçtiğimiz yıl sitemiz tamamlandı ve galerici kardeşlerimiz yeni yerlerine taşındı. Yeni yönetim ile birlikte burada çok güzel işler yapılacağına inanıyorum” dedi.

Galericiler Sitesi’nin eksiklerinin tamamlanması için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak amaçlarımızdan biri de yatırımcının önünü açıp ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmak. Bu anlamda Galericiler Sitesi’nin büyük bir payının olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden İşbilen, “Başkanımızı makamında ziyaret ettik. Eksiklerimizi kendisine ilettik. Galerici arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesi noktasında önceden olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.