Gastro İncirliova’da kursiyerler sertifikalarını aldı

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen aşçılık ve pastacılığa ilgi duyan 64 kursiyer, Gastronominin inceliklerini, alanında uzman şeflerden öğrendi. Farklı branşlarda Türkiye Aşçılar Milli Takımı şefleri, uluslararası şefler ve Türkiye’nin ünlü şeflerinden oluşan 25 kişilik eğitimci kadrosu tarafından verilen eğitimlerden istifade eden kursiyerler, aldıkları eğitimin kendileri için son derece faydalı olduğunu dile getirdi. Bu organizasyonla katılımcılar, eğitimin yanı sıra konserler ve çeşitli etkinliklerle günlerini dolu dolu geçirdi.

Organizasyon hakkında bilgiler veren Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol, "Elimizden geldiğince bölgemizde kendi bölümlerimizle ilgili organizasyonlar düzenleyip, projeler üreterek marka yüksekokul olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gastro İncirliova’nın eğitim koordinatörlüğünü üstlenen Davutlar Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ahu Sezgin’de; "Alanında uzman şefleri toplayarak üst düzey bir eğitim kampına imza attık. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Proje sahibi Davutlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Gastronomi Derneği Başkanı ve Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin ise, "Bizlere ve projemize inanan başta İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol’a teşekkür ediyorum. Katılımcılar, eğitimciler ve bu işe gönül veren herkes bu işe büyük bir katma değer kattı. İlimizin Gastronomi anlamında da marka bir şehir olabilmesi için çalışıyoruz. Yeni projelerle ve desteklerle bunu hep birlikte yapabileceğimize inanıyorum. Bu konuda Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan bizlere büyük destek oldu" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gastro İncirliova 2017 eğitim kampı düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.