Gazeteci Kılıç'ın acı günü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan gazeteci Timuçin Kılıç ve Nazilli Elektrikçiler Odası Genel Sekreteri Teoman Kılıç'ın hayatını kaybeden babaları Ali Kılıç toprağa verildi.

Gazeteci Timuçin Kılıç'ın babası Ali Kılıç (70) yaklaşık 5 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası Söke Devlet Hastanesi Koroner yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Evli, 2 çocuk ve beş torun sahibi Emekli muhasebeci Kılıç, tedaviye rağmen dün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi dün ikindi namazı öncesi Nazilli Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Camisi'ne getirildi.

Ali Kılıç'ın ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ali Kılıç'ın yakınları ve gazeteciler katıldı. Ali Kılıç, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı'na gözyaşları altında defnedildi.