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Gazeteciler 'Gözlemci Gazetecilik' atölye çalışmasında buluştu

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ‘Türkiye de Çevre Konularında Gözlemci Gazetecilik’ konulu atölye çalışması gerçekleştirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ‘Türkiye de Çevre Konularında Gözlemci Gazetecilik' konulu atölye çalışması gerçekleştirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen atölye çalışmasına Türkiye'nin çeşitli yörelerinden çevre haberlerine duyarlılık gösteren gazeteciler bir araya geldi.


Atölye çalışmasına Aydın ilinden İhlas Haber Ajansı (İHA) Söke Temsilcisi Levent Tuncer, Söz Gazetesi imtiyaz sahibi Necla Baydemir Tuncer, Didim'den Hüseyin Çetinkaya katıldı. Budapeşte'de yerleşik gazeteci ve sosyal araştırmacı, Bluelink genel yayın yönetmeni olan deneyimli gazeteci Dr. Pavel Antonov; çevre konularında gözlemci gazeteciliğe yönelik deneyimlerini paylaştı. Atölye çalışmasında Doğal Hayatı Koruma Vakfı Uluslararası Uzmanı Aslı Gemici, Gazeteci, Çeviri ve Yapımcı Gül Türün de konuşmacı olarak yer aldı.


İzmir, Denizli, Aydın, Karabük, Manisa, Zonguldak ve Tekirdağ'dan gazetecilerin bir araya geldiği ‘Türkiye de Çevre Konularında Gözlemci Gazetecilik' konulu atölye çalışmasında; gazeteciler bölgelerinde yaşadıkları çevresel sorunlar, bu sorunların habere taşınması ve takibindeki sıkıntılar ile haber sürecinde yaşanan zorlukları paylaştılar. Farklı konulardaki oturumlarda gerçekleşen atölye çalışmaların da, gazetecilikte güvenirlilik, çevre etkileri yaratan kurum ve kuruluşların yaklaşımı, halkın çıkarları, yetkililerden bilgi alışverişi, üslup, röportaj ve sonuçlarının takip edilmesi gibi konular tartışıldı.


Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) geçen yıl da ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) okuryazarlığı' konusunda atölye çalışması gerçekleştirmişti.

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