Gazipaşa Ortaokulu'ndan kültür gezisi

Sınıf öğrencileri Okulumuz Gezi kulübü ve rehberlik servisinin ortak olarak düzenlemiş olduğu İstanbul Okulları Tanıma ve Kültür Gezisine katıldı.

Öğrencilerde sınav öncesi motivasyonu arttırma ve Türkiye de eğitim kalitesi,mezunlarıyla ün kazanmış belli başlı okulları tanımak amacıyla yapılan İstanbul gezisine 41 öğrenci 1 idareci ve 3 öğretmen katıldı.Gezinin ilk günü sırasıyla Kadıköy Anadolu Lisesi,Avusturya Lisesi ve Galatasaray Lisesi gezilirken, ikinci gün ise Topkapı sarayı. Sultan Ahmet cami ve Ayasofya gibi tarihi mekanlarla boğaz turu yapılarak Aydına dönüldü.Gezi ekibini öğrenci velilerimizle birlikte uğurlayan Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Nadir Coşkun ‘'Geçtiğimiz öğretim yılı sonunda İzmir ve çevre illerdeki fen liselerine otuz öğrenci , puanlı okullara yüz öğrenci yerleştirerek sınav kazanma oranımızı yüzde 20' ye taşıdık, bu yıl ise Türkiye de adıyla ve eğitimiyle ün kazanmış okulları gözlerine kestirdiklerini, öğrencilerin bu okulları yakından tanıyabilmeleri ve motive olabilmeleri amacıyla bu geziyi gerçekleştirdiklerini ‘'ifade etti.