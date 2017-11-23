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23 Kasım 2017 12:39

Geciken bağlantı öğrencileri uyuttu

Aydın genelinde bulunan tüm okulların aynı anda gerçekleştirdiği “Aydın NASA’ya Bağlanıyor” Türkiye rekoru denemesinde bağlantının bir saat gecikmeli sağlanması, salondaki öğrencilerin bir kısmının uyuklamasına neden oldu.

Geciken bağlantı öğrencileri uyuttu

23 Kasım 2017 12:39


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEM Projesi kapsamında “Aydın NASA’ya Bağlanıyor” Türkiye rekoru demesi, Aydın ili genelindeki tüm okulların katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nun Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde kurulan ana merkezden takip ettiği rekor denemesinde aksilikler yaşandı.


Bağlantı öncesi projenin öneminden bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, “STEM Projesi hayatın içinden, hayatın kendisi olan bir projedir. Daha önce Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde hayata geçirmiştik, Aydın’da da bu süreci başlatmış olacağız. Türkiye’nin ikinci STEM projesini Aydın’da gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde bir gelecekten bahsediyorsak STEM olmadan bir şey söylememiz mümkün olmayacak” dedi.


Bilimsel eğitimin önemine vurgu yapan Vali Köşger ise, “NASA ile bir konferans gerçekleştirilecek. Bu Aydın’a yakışan bir durum her şeyden önce. Aydın ismi ile müsemma, aydın insanların kenti. Dolayısıyla aydın bir geleceği kurgulayacaksak, bu tür eğitimlerde Türkiye’ye örnek olacak faaliyetleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aydın geçmişinde bunları yapmış, gelecekte inşallah daha iyilerini yapacağız. Hem vatandaşımız hem kardeşimiz Umut Yıldız, NASA’da görev almış, bildiğim kadarı ile yıldızların oluşum yerlerindeki su moleküllerini araştıran bir ekibin içinde vazife alıyor. Bu çok önemli. Öğrencilerimize tüm Türkiye’deki genç dimağlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



1 saat bağlantı yapılamadı


Konuşmaların ardından NASA’dan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’a telekonferans sistemi ile bağlantı aşamasına geçildi. İl genelindeki tüm okulların NASA ile bağlantı kurarak Türkiye rekoru kırılmasının hedeflendiği denemede, 1500 öğrencinin aynı anda giriş yapması nedeniyle oluşan yoğunluk bağlantıda sorunlara neden oldu.


İlk denemede bağlantı başarılı olmazken, ikinci bağlantıda sadece ses ile bağlantı sağlanırken görüntüde sorun oluştu. Yaklaşık 1 saat bağlantının gerçekleşmesini bekleyen öğrencilerin bir kısmı salonda uyuklarken, bir kısmı da telefonlarıyla oynayarak bağlantının sağlanmasını bekledi. Öğrenci ve idarecilerle birlikte bağlantının yapılmasını bekleyen Vali Köşger, bağlantı sağlanmayınca başka bir programa katılmak üzere salondan ayrıldı. Bir saat süren uzun uğraşların ardından NASA’ya bağlantı sağlanarak Türkiye rekoru denemesi gerçekleştirildi. Aydın genelinde bağlantıya katılan öğrenciler merak ettikleri soruları, Astrofikçi Dr. Umut Yıldız’a iletti.




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