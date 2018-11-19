Geçmişe sahip çıkan Didim Belediyesine ödül

Didim Belediyesince projelendirilen ve tamamlanan “‘Yoran Mübadele Evi' Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Yarışmasında ödüle layık görülürken, ödülü Belediye başkanı A. Deniz Atabay aldı.

Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatıyla başlatılan projelendirme sonucunda Hisar mahallesinde bulunan tarihi 2 katlı bina “Yoran Mübadele Evi' olarak projelendirilirken, tarihi evi aslına uygun hale getirildi. Belediye tarafından gerçekleştirilen proje ise Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme yarışması 2018 Ödüllerinden ödül almaya hak kazandı.

Antalya'da düzenlenen ödül törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Meclis Üyesi Sinan Ceyhan ve Restoratör Mimar Bahar Nazlıay katıldı.

Başkan Atabay, Didim belediyesine adına ödülü alırken “Bilindiği üzere İlçemizin en eski yerleşim yeri olan Hisar mahallesindeki 2 katlı tarihi binayı projelendirdik. Çalışmalar kısa sürede başladı ve önümüzdeki günlerde aslına uygun hale gelen bu binayı Didimlilerin hizmetine sunacağız. Kültürel anlamda Didim'e katkı sağlayacak bu binada Didimlilerden edindiğimiz ve Didim'i geçmişinin de sahip çıkıldığı eserler bu evde sergilenecek. Bu ev aynı zamanda Didim'in bir belleği olacak. Yaptığımız bu çalışmanın ödüllendirilmesi de bizleri ayrıca mutlu etti“ şeklinde konuştu.