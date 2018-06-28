Geleceğin futbolcuları Nazilli’de yetişiyor

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından sporun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Pınarbaşı Mahallesi Aydın Toscalı Stadyumunda çalışmalarını sürdüren Yıldızgücü Spor Okulu ile Yeni Sanayi Mahallesi Yıldırım Demirören Spor Tesisleri’nde bulunan Nazilli Belediyespor Futbol Akademisi yaz kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Bir dönem Beşiktaş’ta top koşturan ve Denizlispor’a transfer olan Muhammed Himmet Ertürk de Başkan Alıcık’a eşlik ederek deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Yaz futbol kursuna yoğun bir katılımın olduğunu belirten Alıcık, “Çocuklarımızın ufkunu genişletmesi ve örnek olması için Muhammet’in de bizimle birlikte olmasını istedim. Nazilli Belediyesi olarak sporu çok önemsiyoruz. Kurslarımıza yoğun ilgi gösteren ve çocuklarımıza bu anlamda destek olan kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alt yapıda büyük başarılar elde ettiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı Özkan Çağırkan, “Aydın Toscalı Stadyumu’nda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Haftada 3 gün Erol Cinkaya ve Hüseyin Yıldırım hocalarımızla çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Yıldızgücü Spor Okulu olarak 18 Haziran’da çalışmalarımıza başladık. Şu anda 7-15 yaş arası 70 öğrencimiz var. İleride büyük başarılara imza atacaklarına canı gönülden inanıyorum” dedi.

Yaklaşık 150 öğrenci ile yaz kurslarına başlayan Nazilli Belediyespor Futbol Akademisi’nde öğrencilerle sohbet eden Başkan Alıcık, “İdari sorumlularımız Yalçın Bilgin, Hasan Aygün ve hocalarımız Gürhan Sönmez, Akif Kaya, Murat Türkar, Murat Angın, Birkan Duran ve Tamer İlkinci ile çocuklarımız futbol konusunda büyük bir deneyim kazanıyor. Hem ahlaklı hem de iyi bir sporcu olma noktasında burada çok şeyler öğreneceklerine inanıyorum. Geleceğin futbolcuları Nazillimizde yetişiyor” sözlerini kaydetti.