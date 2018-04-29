Geleceğin tenisçileri eğitimlerini Didim’de aldı

Kampın kapanış töreninde Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay sporculara teşekkür belgesi ile hediyeler verdi.

Didim Tenis Akademisi öncülüğünde 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve başta Didim olmak üzere Muğla, Afyon, Çanakkale, Fethiye, Datça ve Dalaman’dan 40 sporcu ile 2 Milli Takım antrenörünün katıldığı “Gelişim kampı” sona erdi. İlçede bir otel’de düzenlenen kampın kapanış törenine Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ile Ahmet Yılmaz, Otel sahibi Kadir Karakaya ile veliler katıldı.

Milli Takım antrenörü Hakan Diler 3 gün süren kampın Didim Tenis akademisi kurucu Seyhan Heb tarafından düzenlendiğini belirterek “3 günlük kampta sporcular çok iyi iş çıkardılar. Bilgilerine bilgi kattılar. Bizim buraya davet eden Seyhan Heb hocamıza teşekkürler. Bize bu imkanı veren Kadir bey’e ve her türlü desteği veren ve yanımıza olan Didim Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da “Bir insan çıkar bazı şeyleri değiştirir. Seyhan bey’e teşekkür ediyorum. İlk gün konuştuğumuzda ne dediyse yaptı. Bu imkanları sağlayan Kadir bey’e de teşekkür ediyorum. Bizde tenise de önem vermek istiyorduk. Tenis eskisi gibi değil. Artık öle değil. Sırtında raketiyle gene sporcular görebiliriz dedi ve bizde merkezde iki tane tenis kortu yaptık. Kısa zamanda buradaki sporcularımızda Didim’de adını duyuracak başarılar elde edecektir.”dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atabay ve beraberindekiler, sporculara teşekkür belgesi ile hediye çantalarını verdi.