Geleceğin yelkencileri Türkiye Şampiyonası için Didim’de

Törene Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Leyla Kantarcı, CHP’li belediye meclis üyeleri ile sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kapsamında sporcular üstü açık araçla ve bisiklet konvoyuyla Kent Meydanında Yalı Caddesi’ne geldi. Ardından konuşmalar yapıldı. Açılışta ilk sözü alan Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük tüm takımlara başarılar diledi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay yelken sporuna maddi manevi her zaman destek vereceklerini söylerken, Didim’in yelken merkezi olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Atabay, ailelerin de desteğiyle yelken sporunda çok daha başarıların olacağını sözlerine ekleyerek, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek tüm sporculara ve takımlara başarı temennisinde bulundu.

Açılış seremonisinin ardından bugün yarışmalar Altınkum sahilinde gerçekleştirdi. Yarışmaları Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy, Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkan yardımcısı Fehime Kurt izledi.

İlk gün yarışmaları yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2018 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Türkiye Şampiyonası Yelken Yarışları’nda Optimist Junior, Optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard dallarında yarışacak sporcular yarışma için yerlerini aldı.

Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Fehime Kurt bir ilke imza attıklarını belirterek, “Türkiye Yelken şampiyonası 2018 Didim’de yapılıyor. Didim bu konuda rüzgarıyla, organizasyonuyla, destekçileriyle harika bir şeye imza attı. 49 kulüp ve en yüksek sporcu katılımıyla aynı zamanda bir ilke de imza attık. Her şey çok güzel gidiyor, çocuklarımızda çok mutlu; Türkiye’nin 50 İl’in de 50 kulüp katılıyor. İlk kez katılan sporcularımız hakemlerimiz var; o kadar güzel bir ortam ki, herkesin bu ortamı yaşamasını ve o dokuyu tatmasını arzu ediyoruz” dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise 4 gün boyunca güzel bir şölenin yaşanacağını ifade edip, “Didim için güzel bir organizasyon; emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Tabii öncülüğünü Didim Yat ve Yelken kulübümüz yapıyor. Gençlik spor İlçe Müdürlüğümüz, belediyemiz, kaymakamlığımız ve diğer kurumlarla organizasyonuna desteğimizi sürdürüyoruz. Güzel bir ambiyans ve görsellik vardı. Yüzlerce yelkenlimiz denize girdiler ve biraz sonra start noktasına varıp, yarışmalar başlanacak. Büyük çapta ilk kez Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. Türkiye’nin her yerinden onlarca kulübümüz ve yüzlerce sporcumuz buraya geldiler. Vira bismillah dedik ve yarışmalara başladık. 4 gün boyunca bu gördüğümüz sunu ve manzara devam edecek” diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Organizasyon Sorumlusu ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Türeli ise, “Şu anda Türkiye rekoru kırıyoruz burada, daha önce Fethiye’de 370 sporcu vardı; şu an burada 462 tane sadece optimist, 168 tane lazer sporcusu var. Önümüzdeki hafta gelecek sporcularla 1000 sporcuyu devireceğiz burada; çok ciddi bir katılım var; hepimiz mutluyuz. Bizim için çok büyük bir şey bu” şeklinde konuştu.

Şampiyonanın ikinci etabı 21 Mayıs’ta başlıyor

4 gün boyunca sürecek yarışmaların ardından dereceye giren sporcular için 19 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Yalı Caddesi’nde ödül töreni düzenlenecek. Şampiyona 21-26 Mayıs tarihlerinde ise 5 gün sürecek olan “420- 470- RS:X- Techno 293 ve RS:one” kategorilerindeki yarışmalarla tamamlanacak.