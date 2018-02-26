Geleneksel keşkek hayrında Afrin şehitleri için dua edildi

Aydın’ın Nazilli İlçesine Bağlı kırsal Mescitli Mahallesi’nde bu yıl 6.’sı düzenlenen geleneksel Keşkek Hayrının duası Zeytin Dalı Harekâtında ve terörle mücadelede şehit düşen Mehmetçikler için okundu. Mahalle halkı ve bağışçıların desteğiyle bir ton buğday ve koyun etinden hazırlanan keşkek ile keşkeğin yanında verilen Turşuyu 10 binden fazla vatandaş hep birlikte tattı. Yediden yetmişe yoğun katılımla gerçekleşen hayırda hazırlanan 20 kazan keşkek bir saatte tükendi. Bir gün önceden başlatılan hazırlıklar sağanak yağmura rağmen tamamlandı. İmece usulü yapılan hayıra ilçe dışından da büyük katılım oldu. Yörenin en iyi keşkeğinin yapımını ise yine ünlü keşkek ustası 20 yıllık Aşçı Mahmut Sarı üstlendi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve üyeleri, muhtarlar, oda başkanları ve diğer protokol üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği hayırda hayatında ilk kez keşkek yiyenlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Keşkek yapımında bölgenin en iyi aşçıları arasında yer alan 20 yıllık aşçı Mahmut Sarı; “Mescitli köyümüzde 7 yıldır keşkek yapmaktayız. Ben 20 yıldır keşkek yaparım. En iyi keşkek Karacasu’da yapılır ve orada erkeç eti kullanılır. Nazilli ve çevresinde ise koyun eti kullanılır. Her yörenin kendine göre bir damak tadı var. Yöreye göre et seçimini mutlaka yaparız. Keşkeğimiz çok lezzetlidir. Yiyenlere afiyet olsun” dedi.

Mescitli Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk ise; “Geleneksel keşkek hayrımızın bu sene altıncısını yapıyoruz. Her yıl katılımımız arttıkça biz de 100’er kilo şeklinde malzemeyi artıyoruz. İçerden ve dışardan maddi ve manevi hayırlarımıza katılan bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bir kilo buğdaya bir kilo et şeklinde 17 koyundan elde ettiğimiz 500 kilo üzerinde etimizle 500 kiloda buğdaydan keşkeğimizi yaptık. 20 kazan keşkeğin yanında da turşu ikramında bulunarak yaklaşık 10 bin misafirimize sunduk. Bu hayıra katılan herkesin dualarını, Afrin’deki askerlerimiz, şehitlerimiz ve gelmiş geçmiş bütün şehitlerimiz, askerlerimiz için okuduk. İnşallah dualarımız vatanımız için hayırlı olacaktır” dedi.