‘Gelenekten Geleceğe' projesinde sertifikalar sahiplerini buldu

Aydın'ın Sultanhisar İlçesinde 2011 yılında kurulan Sultanhisar Gocabeşli Kültür, Folklor, Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nin (GOFD) İçişleri Bakanlığı'ndan hibe desteği aldığı ve bir yıl süren ‘Gelenekten Geleceğe' isimli projesi tamamlandı. Aydın'da bir ilk olan ve dezavantajlı çocuklar, gençler, engelliler ve bayanların genel kültür ağırlıklı olmak üzere halk oyunlarından keman kurslarına kadar eğitim aldığı projeye katılan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı.

Geçtiğimiz yıl 11 Aralık 2017'de Vali Köşger'in de katılımı ile dernek bünyesindeki eğitim merkezinde hayata geçirilen ve Aydın'da bir ilk olan proje kapsamında dezavantajlı çocuklar, gençler, engelliler ve bayanların genel kültür ağırlıklı olarak başta halk oyunları olmak üzere müzik, drama tiyatro, eğitim, spor, alanlarında eğitim alarak turizm ve yardımlaşma çalışmalarında bulundular.

Sertifika töreninde ilk konuşmayı yapan Sultanhisar Gocabeşli Folklor, Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Yağcı, “Sultanhisar Gençlik Hizmetleri İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen, derneğimiz tarafından yürütülen “gelenekten geleceğe” isimli projemizin final toplantısını yapmaktayız. 2011 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan derneğimiz başta halk oyunları olmak üzere müzik, drama tiyatro, eğitim, spor, turizm ve yardımlaşma çalışmalarında bulunarak devletimizin sıcak elinin güler yüzünün bir temsilcisi olmaya çalışmaktadır. Gelenekten geleceğe isimli projemiz ile çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve hedef gruplarımızın girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmayı amaçlamıştık. Bu amacımızı 87 bin 355 TL'si bakanlık katkısı, 21 bin TL'si dernek katkısı olmak üzere toplamda 108 bin 355 TL'lik bütçe ile 12 ay süren projemiz kapsamında keman, bağlama, gitar, ebru, drama-tiyatro, halk oyunları, bilgisayar, spor akademilerine ve liselerine hazırlık, sadece engellilere yönelik olarak yüzme ve perküsyon, sadece kadınlara yönelik olarak KOSGEB yeni Girişimcilik Kursu vererek gerçekleştirdik. Proje faaliyet takvimine göre açılması gereken tüm kurslarımızı başarı ile tamamlamış olup; hedef kitlemiz olan 150 kişilik kursiyer gurubumuzu daha yukarıya taşımanın gururunu yaşamaktayız" dedi.

Yağcı, konuşmasının sonunda emeği geçen ve destek veren herkese teşekkürlerini de ileterek; “Bu projenin ilçemize kazandırılmasını sağlayan bizlere inanan sayın valimize, sayın kaymakamımıza, derneğimiz ile yaptıkları işbirliği protokolü kapsamında kurslarımızın halk eğitimi kursları olarak açılmasını sağlayan ilçe milli eğitim müdürlüğüne, halk eğitimi merkezine ve projemizde görev alan tüm eğitmenlerimize, okul müdürlüklerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza engelleri yok sayıp biz de varız diyen Atça Bakım ve Rehabilitasyon merkezine, şükrü balcı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine projemizin oluşturulmasında ve yürütülmesinde yani mutfakta yer alan proje ekibime, eğitmenlerimize, projemizin hazırlık uygulama ve sonuç aşamalarında projemize katkı sağlayan tüm firma sahiplerine, temsilcilerine, üyelerimize, 7'den 70'e gönül dostlarımıza ve bizleri bugün burada yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza, kursiyerlerimize, değerli konuklarımıza ve daima yanımızda olan çok değerli basınımıza çok teşekkür eder, yine aşk ile yapacağımız bir başka Gocabeşli projesinde buluşmak ümidiyle saygılarımı sunarım” dedi.

Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge derneği önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, “Gocabeşli derneğimiz, bölgemizde önemli bir misyonu üstlendi. Valiliğimizin de büyük önem verdiği bu projeyi çok önemsiyor ve devamını yapacağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Hedef kitlesi de doğru tespit edilen bu proje ilçemiz kültürü açısından da büyük öneme taşıyor. Gençlerimiz, bayanlarımız, çocuklarımız, engellilerimiz ve özellikle dezavantajlı vatandaşlarımız özellikle bu projede hedef kitle. Yeni projelerde inşallah yeni katkılar ve çabalarla birlikte olacağız. Kısacası yeni bir aşkla yeni projeler üreteceğiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Günay ise konuşmasında 6 ay süresince Sultanhisar kaymakam vekilliği yaptığını ve projeye aşina olduğunu ifade ederek, “Gocabeşli, özellikle kamuyla birlikte kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu sevindirici bir olgu. Sivil toplum bilincinin gelişmiş olması, o bölgenin o şehrin medeniyet seviyesini gösterir. Sultanhisar, bu özellikleri ile her yeriyle o medeniyete ve seviyeye sahip olduğunu gösteriyor. İç İşleri Bakanlığımızın ve destek veren kuruluşlarımızın gayretleri ile gelenekten geleceğe isimli projemiz başarıyla ve çok yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bizim şimdiki amacımız bu projeyi sürdürülebilir hale getirerek yaşatmayı hedefliyoruz. Bu projede çok şey yapıldı. Valilik olarak bizi de ilgilendiren bir olay. Bu nedenle gerekli desteğimiz devam edecek. Bu projede diğer bir önemli olay ise devlet desteğinin yanısıra proje süresince kendi emeğine karşılık alacağı maaşını yine projede kullanan çok değerli öğretmen kızımız GOFD Halk Oyunları Antrenörü Gizem Nur Çakıroğlu'nu yürekten kucaklıyorum” dedi.

Konuşmaların sonunda dernek faaliyetleri ve kurslardan detayların yer aldığı slayt gösterisi beğeni ile izlendi. Kursiyerler tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve zeybek gösterilerinin ardından 12 ay süren kursları başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazananlara sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. GOFD Halk Oyunları Antrenörü Gizem Nur Çakıroğlu'na teşekkür eden Vali Yardımcısı Günay, başarılarının devamını diledi.

Proje kapsamında kurslara katılan ve başarılı olan kursiyerlerin sertifika töreninde Aydın Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Günay, Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, İlçe Jandarma Komutanı Ast.Kıd.Bşcvş. Mehmet Gökhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sezai Selçuk, Mustafa Aydın, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Atay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr.Taner Bozbek ve diğer protokol hazır bulundu.