Gemlik Fırkateyni Kuşadası’nda ziyarete açıldı

Kaymakamlık makamındaki bayramlaşmayla başlayan kutlamalar, çelenk koyma töreniyle devam etti. Kutlamalar kapsamında Gemlik Fırkateyni Kuşadası Limanı’nda ziyarete açıldı.

30 Ağustos Zaferi’nin 96 . yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcı Emrah Yaldızkaya, Harp Gemisi TCG Gemlik Komutanı Deniz Albay Koray Vural, Aydın Barosu Kuşadası Temsilcisi Esra Tükenmez, Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Kurt, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit,meclis üyeleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Kurt "Bugün ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Ordusu’nun kesin zaferi elde ettiği gündür. Nesiller boyu gururla taşınacak olan 30 Ağustos Zaferi Kahraman Türk Ordusu’na Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Bilinmelidir ki bugüne kadar nice fedakarlıklarda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugünden sonra da ülkenin bölünmez bütünlüğü, huzur ve bekasını korumak için azim ve kararlıkla çalışmaya devam edecektir " dedi.

Törende öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) ile Elifname Gençlik Spor Kulübü tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri büyük bir beğeni ile karşılandı.

Törenin ardından protokol üyeleri TCG Gemlik Harp Gemisi’nde Fırkateyn Komutanı Koray Vural tarafından verilen öğle yemeğinde Kuşadalı şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.