Genç dalgıç, hayatını kaybetti

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde Atatürk Spor Kompleksi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğrencisi olan ve dalgıçlık yapan Boran Can Tayşi (20), nefes egzersizi yapmak için havuza girdi. Suyun altında bir süre bekleyen Tayşi, su yüzeyine çıkınca çırpınmaya başladı. Suya atlayan cankurtaran yardımıyla havuzdan çıkartılan genç, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ciğerleri su ile dolan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Tayşi, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tayşi’nin cenazesi İzmir’in Çeşme ilçesinde toprağa verildi.