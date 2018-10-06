Genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Günhan Eskicioğlu, Diş Hekimliği Fakültesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Diş Hekimliği Fakültesini tercih etmenin ve diş hekimliğinin önemini vurguladı. Diş Hekimliği Fakültesi'nin ADÜ'nün yüz akı ve göz bebeği olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bircan, “Sizler bir taşra üniversitesine gelmediniz. Sizler alanında söz sahibi bir Üniversitenin göz bebeği olan bir fakülteye geldiniz. Sizlere çalışmalarınızda her türlü desteği vermeye hazırız. Bize çılgın projelerle gelin. Alanınızla ilgili bir söz söylenecekse bunu siz söyleyin. Bu hususta kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır. Meslek yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni binasına kısa süre sonra kavuşacağını müjdeleyen Prof. Dr. Bircan, “Diş Hekimliği Fakültesi binamızın yeri belli oldu. İnşallah kampüsümüzü ‘Sağlık Kampüsüne' çevireceğiz” dedi.

“Bugünün Teknolojisiyle Değil Geleceğin Teknolojisiyle Yetiştiriyoruz”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer'de, Batman'daki hain saldırıyı kınayarak ve tüm terör örgütlerini lanetleyerek başladı. Prof. Dr. Törün Özer, Diş Hekimliği Fakültesinin bugünkü geldiği noktayı özetleyerek; Aydın ve çevresinin yanı sıra tüm bölgeye hizmet üreten bir kurum olduklarına dikkat çekti. Özer “Öğrencilerimizi bugünün teknolojisiyle değil geleceğin teknolojisiyle yetiştiriyoruz. Bugün yaptıklarımız dün yaptıklarımızdan iyi olmalı, yarın yapacaklarımız bugün yaptıklarımızdan iyi olmalı.” diyerek öğrencilerin mesleği çok daha iyi noktalara taşımaları gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Özer, Kuşadası'nda faaliyete geçen “Internatıonal Dent Care” ile sağlık turizmini başlattıklarını ifade ederek bu alanda öncü olduklarına dikkat çekti.

“Özel Bir Meslek Seçtiğiniz İçin Şanslısınız”

Diş hekimliği mesleğinin çok zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu ve bununla beraber çok özel bir meslek olduğunu vurgulayan Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Günhan Eskicioğlu ise, beyaz önlük giymenin çok özel bir duygu olduğunu ifade etti. Dr. Eskicioğlu, Oda olarak diş hekimliği mesleğinin onurunu korumak için çalıştıklarını ve tüm meslektaşlarının en ufak sıkıntılarında yanlarında olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Emine Çelebi'de, konuşmasında yetişmelerinde büyük emeği geçen başta aileleri olmak üzere tüm öğretim üyelerine teşekkür ederek, çıtayı daima daha yukarı taşıyacaklarını söyledi. Çelebi, “Bizler ülkemizin aydınlık yüzleriyiz. Bunun bilincinde olarak mesleğimizin öncüsü olmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, dönem birincisi Dilara Güneş'e takdir belgesini vererek beyaz önlüğünü giydirdi. Prof. Dr. Halil Kırnak, dönem ikincisi Şeyma Kurtuluş'a, Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Günhan Eskicioğlu ise dönem üçüncüsü Eda Odabaş'a belgesini vererek beyaz önlüklerini giydirdi.

Öğrencilerin beyaz önlük giymelerinin ardından Prof. Dr. Törün Özer öğrencilere Diş Hekimliği Yemini ettirdi.