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31 Aralık 2016 07:43

Genç erkeklerde şampiyonun Özel Kavaklı Anadolu Lisesi oldu

Genç erkeklerde şampiyonun Özel Kavaklı Anadolu Lisesi oldu

31 Aralık 2016 07:43

Aydın’da düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler A Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında heyecan sona ererken, Özel Kavaklı Anadolu Lisesi 23 okul takımı arasında şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen ve 23 okul takımın ter döktüğü Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları 11 Kasım 2016 tarihinde başlayıp 28 Aralık 2016 tarihinde oynanan final grubu maçları ile son buldu. Efeler Atatürk Spor Salonunda oynanan final grubu maçlarında Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, İncirliova Spor Lisesi’ni 50-32 skorla mağlup ederek il şampiyonu oldu. Üçüncülük maçında Nazilli Anadolu Lisesi ile Adnan Menderes Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Rakibini 62-42’lik skorla geçen Nazilli Anadolu Lisesi il üçüncüsü oldu. Adnan Menderes Anadolu Lisesi il dördüncüsü oldu.

Müsabakalar neticesinde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve katılım belgesi takdim edildi.
İl şampiyonluk kupasını kaldıran Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, 14-16 Ocak tarihleri arasında Denizli’de yapılacak olan Grup Birinciliği müsabakalarında Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı.



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