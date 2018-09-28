Genç hekim adayları beyaz önlüklerini giydi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programı ve beyaz önlük giyme töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Programa Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Öğrencilerin beyaz önlük giyerek hekimlik ailesine katıldıklarını ifade eden 1. Sınıf Koordinatörü Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin, öğrencilere tıp eğitimi için düzenli olarak çok çalışmaları gerektiğini öğütledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ'da, ADÜ Tıp Fakültesinin amacının sadece hekim yetiştirmek değil “insan” olan kaliteli hekimler yetiştirmek olduğunu söyleyerek öğrencilerin ADÜ ailesine katılmalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, üniversitede fiziki mekanlarda gerçekleştirilen iyileştirmelerden, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamaya konulan yeniliklerden bahsetti.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, 2018 yılı ÖSYM sınavında 5337. olarak Tıp Fakültemize ilk sırada giren öğrenci Mehmet Zahid Özdemir'e beyaz önlüğünü giydirdi. Törende diğer öğrencilere beyaz önlükleri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve akademisyenler tarafından giydirildi.

Programda İlk Ders de Verildi

2018-2019 eğitim öğretim yılında ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk dersi Anatomi Ana Bilim Dalından iki ay önce emekli olan Prof. Dr. Sacide Karakaş verdi. Anatominin tarihçesinden ve 18 yıldır hizmet verdiği Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalında gerçekleştirdiklerinden bahseden Prof. Dr. Karakaş'ın Fakülteye kazandırdığı 3 kadavra ve 26 kadavra bağışçısı öğrencilerin ilgisini çekti. Prof. Dr. Sacide Karakaş'a, Tıp Fakültesine yaptığı katkılardan dolayı Fakülte Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ tarafından teşekkür plaketi verildi.