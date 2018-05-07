Genç kızın ölümü ilçeyi yasa boğdu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunu olan İngay’ın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde kızlarını tavana asılı halde bulan anne Ümmühan İngay kızını ipten kurtarıp 112 ekiplerine haber verdi. Ambulansla Karacasu Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybeden genç kız Karacasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın geçen yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. 20 yaşındaki Kader İngay’ın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.