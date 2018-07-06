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06 Temmuz 2018 13:14

Genç kulüp başkanı kalp krizine yenildi

Aydın 1.

Genç kulüp başkanı kalp krizine yenildi

06 Temmuz 2018 13:14

Amatör Lig ekiplerinden Kadıköyspor’un 37 yaşındaki genç kulüp başkanı Özer Ayçiçek geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Aydın’da spor camiası genç yaşta hayatını kaybeden Kadıköyspor’un Kulüp başkanı Özer Ayçiçek için yas tutuyor. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evinden ayrılan Özer Ayçiçek kalp krizi geçirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayçiçeği geçtiğimiz hafta 37’inci yaş gününü kutlamıştı.


Ayçiçek’in cenazesi bugün Kadıköy mahallesinde ikindi namazına müteakip defnedilecek.




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